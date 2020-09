La notizia era già nell'aria da tempo, ora arriva l'ufficialità: Mattia Perin continuerà a difendere la porta del Genoa anche nella prossima stagione. La squadra ligure e la Juventus hanno trovato l'accordo per il rinnovo del prestito, secco, sempre per un anno. Il giocatore aveva giocato la prima parte dell'ultima stagione a Torino, per poi passare sempre al Genoa da gennaio.