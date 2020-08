Arturo Vidal ha un ottimo ricordo della sua avventura alla Juventus e di certo i tifosi bianconeri ricambiano l'affetto. Il cileno è in procinto di lasciare il Barcellona e in un'intervista rilasciata allo youtuber messicano Daniel Habif si è siblanciato su un possibile ritorno a Torino, spendendo parole al miele per il nuovo allenatore Andrea Pirlo.

"È spettacolare il fatto che sia diventato il nuovo allenatore della Juventus. Era incredibile da giocatore figuriamoci da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per lui e per la società bianconera". A 33 anni il centrocampista ha ancora tanto da dire su un campo da calcio ed è per questo che ci sono diverse società sulle sue tracce. Ad esempio l'Inter, società che insegue Vidal già tempo e dove lui ritroverebbe Antonio Conte, l'allenatore sotto la cui guida è esploso. "Come allenatore è una macchina, tatticamente è il numero uno. Ha saputo adattarmi alla sua idea e ha dovuto cambiare un po’ il suo sistema di gioco”. Insomma, il cileno vedrebbe alla grande un suo ritorno in Italia. Ma con che casacca?