Un trasferimento a mercato abbondantemente chiuso: si tratta di un'eccezione al regolamento della Liga. L'ultimo giorno di trattative, infatti, i rojiblancos avevano perso Thomas, che aveva risolto unilateralmente il contratto per firmare con l'Arsenal. La Federcalcio spagnola ha così concesso un mese aggiuntivo per sostituirlo con un calciatore proveniente dallo stesso campionato. Nella trattativa non compare, però, l'Inter a cui spettava un 25% sulla futura rivendita del giocatore. Secondo Sky Sport, tuttavia, l'accordo valeva solo in caso di cessione a circa 25 milioni, mentre l'Atletico ha sborsato una cifra vicina ai 15 milioni.