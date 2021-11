Circolano le prime voci di calciomercato e riguardano un pezzo pregiato del nostro campionato: Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina sarebbe nel mirino dell'Arsenal. I Gunners, infatti, starebbero pensando proprio al serbo classe 2000 per rinforzare l'attacco.

La dirigenza della Fiorentina, come riferisce Sky, era a Londra nei giorni scorsi per parlare con la società inglese e la richiesta della Viola parte da una base di 80 milioni. Non pienamente convinti, invece, gli agenti del giocatore che starebbero prendendo tempo, in attesa di altre offerte da valutare.

Si aggiunge ulteriore benzina sul fuoco, quindi, sulla stagione di Vlahovic già complicata per aver comunicato a società e tifosi la scelta di non rimanere a Firenze nel futuro. La Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno e il nome più caldo è quello di Domenico Berardi; il fresco campione d'Europa è, però, capitano del Sassuolo e la società neroverde non farà sconti sul cartellino.

