Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Per il Corriere dello Sport le trattative interne in casa Inter hanno subito uno stop: tutte le operazioni per i rinnovi di contratto sarebbero infatti state bloccate, in primis per ragioni finanziarie legate ai mancati introiti di questa stagione disastrata, e soprattutto per ragioni psicologiche, ossia per non creare distrazione in fase di trattativa, appagamento ad accordo raggiunto e malumore in chi subisce un trattamento differente.