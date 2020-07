I due club vorrebbero mettere in piedi un'operazione in stile Arthur-Pjanic: a Mourinho piace il difensore, Conte vuole rafforzare il centrocampo con centrimetri e qualità. I rapporti di Marotta con i londinesi sono ottimi dopo l'operazione Eriksen

Dopo Arthur-Pjanic, un altro maxi scambio potrebbe accendere la rovente estate di mercato. Non più Italia-Spagna, ma Serie A-Premier League. I protagonisti? Milan Skriniar e Tanguy Ndombele, pezzi da novanta rispettivamente dell'Inter e del Tottenham. Il francese è un profilo che è sempre piaciuto al club nerazzurro, anche prima del trasferimento oltremanica dal Lione solo un anno fa per 60 milioni. Una cifra importante che, però, non è stata onorata dal centrocampista classe '96: in questa stagione, infatti, ha collezionato la miseria 21 presenze, 2 gol e 2 assist in Premier League, faticando a imporsi nelle rotazioni in mediana di Josè Mourinho.

I rapporti tra Tottenham e Inter sono ottimi dopo l'affare Eriksen dello scorso gennaio, così è nata l'idea dello scambio che potrebbe includere anche i nomi di Marcelo Brozovic da parte dell'Inter e quello di Moussa Sissoko per gli Spurs, anche se il nome più gradito dallo Special One (che si è guadagnato un pass per la prossima Europa League nell'ultima giornata di campionato), è proprio quello di Skriniar, vista la ricerca di un sostituto per il partente Vertonghen a parametro zero (alla Roma?) in difesa e la situazione dello slovacco ad Appiano Gentile, considerato non più incedibile.

Jose Mourinho, Tanguy Ndombele Credit Foto Getty Images

Il profilo perfetto per Conte: iper-atletico ma con una buona base tecnica

Antonio Conte ha più volte evidenziato la necessità di rinforzare la rosa con un centrocampista dinamico e dal grande fisico, in grado di arginare la manovra offensiva avversaria, impostare e inserirsi con i tempi giusti, un vestito che sembra indossare benissimo l'ex Amiens che sarebbe il partner perfetto per Barella e il contraltare ideale per compensare le sgroppate di Hakimi. Al suo arrivo a Londra era stato designato l'erede di Moussa Dembélé, faro del centrocampo di Pochettino fino alla sua partenza per la Cina. A colpire la dirigenza Spurs, in particolare, era stata la sua grande capacità di dribblare gli avversari e la personalità nelle situazioni di difficoltà. In Inghilterra non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi complice anche qualche guaio muscolare e il rapporto sempre molto controverso col suo allenatore, caratterizzato anche da alcune frasi ad effetto del manager portoghese, come quella dello scorso marzo, quando ammise di fare fatica a giustificare i 60 milioni spesi per acquistarlo.

Su YouTube potrebbe impressionare qualcuno, poi lo guardi e non capisci perché abbia avuto quella valutazione.

Rimane da capire quale sarà la valutazione dalle dirigenze. Un altro nome che potrebbe, infine, rientrare nello scambio italo-inglese è quello di Ivan Perisic, ancora di proprietà dell’Inter. Il croato vorrebbe continuare la sua avventura al Bayern Monaco, ma se sfumasse la trattativa del riscatto si potrebbe aprire quella col Tottenham. I tifosi dell'Inter intanto possono incominciare a sognare con la formazione 2020/21...

