Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, sempre Giroud e De Paul

Ne parla Tuttosport in prima pagina, rispolverando nomi già accostati negli ultimi tempi alla società nerazzurra: Olivier Giroud e Rodrigo De Paul.

La nostra opinione: Due giocatori di qualità, accostati all'Inter già nella frenetica estate 2020 e di fatto mai depennati dalla lista dei desideri degli uomini mercato nerazzurri. Olivier Giroud è rispuntato in maniera quasi naturale dopo lo spettacolare poker di Champions contro il Siviglia. Una serata che l'ha rilanciato dopo tanta panchina e che proprio per questo potrebbe renderlo un obiettivo più complicato da raggiungere, se Lampard decidesse di fare più affidamento su di lui di qui in avanti. Le sue qualità non si discutono, il prezzo sarebbe relativamente basso e lui sarebbe un ottimo vice Lukaku. Affare non facile comunque, oggi come oggi. Più semplice a gennaio arrivare a De Paul, faro dell'Udinese già da tempo. Un giocatore in grado di abbinare la qualità nel palleggio, la sua qualità più evidente, a quantità e lavoro nelle due fasi. Sembra perfetto per Conte, ma l'Inter dovrà sborsare almeno 30 milioni a gennaio per accaparrarselo, anche se Pinamonti potrebbe essere una buona contropartita tecnica.

Milan, Kabak per la difesa

Maldini e soci lavorano già da un po' per puntellare la difesa e Ozan Kabak è il nome più in voga in queste ore per rinforzare il reparto, come riportano vari media.

La nostra opinione: Il Milan non lavora da oggi per prendere un difensore, ma l'infortunio di Kjaer in Europa League - il danese è stato uno dei migliori nell'ottimo avvio di stagione rossonero - può di certo portare ad un'accelerata in operazioni già avviate. Ozan Kabak è un giocatore turco, classe 2000 dello Schalke 04 e quanto si apprende sarebbe disposto a lasciare la Bundesliga già a gennaio. Il Milan potrebbe chiudere l'operazione a 15 milioni di euro, cifra giudicata insufficiente nel recente passato ma che oggi potrebbe bastare a uno Schalke che non sta vivendo un periodo propriamente florido. I dirigenti rossoneri devono però stare attenti alla concorrenza, a cominciare dallo spauracchio PSG. Le alternative, in ogni caso, sarebbero già pronte: Simakan dello Strasburgo, Lovato del Verona e Milenkovic della Fiorentina, anche se la pista che porta a quest'ultimo pare decisamente più complicata.

Piatek alla Fiorentina?

La società viola è alla ricerca di un "nove" di peso per il mercato di gennaio e con Milik che si allontana l'obiettivo primario potrebbe essere l'ex attaccate di Genoa e Milan.

La nostra opinione: La Fiorentina non sta vivendo un bel periodo. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno portato "in dote" il quartultimo posto in campionato e uno dei problemi principali da risolvere è la sterilità dell'attacco viola: 10 le reti segnate, solo Genoa e Crotone - che chiudono la classifica - hanno fatto peggio. Da qualche tempo circola il nome di Arkadiusz Milik per l'attacco che fu di Iachini e ora è di Prandelli. Ma il futuro del giocatore polacco sembra allontanarsi dall'Italia, destinazione Madrid (Atletico). Ecco perchè si starebbe puntando a Krzysztof Piatek. Che all'Hertha Berlino gioca a sprazzi (ha segnato un solo gol in stagione) e che con ogni probabilità non ne farebbe una tragedia a salutare già a gennaio. La realtà viola sembra essere la sua dimensione, per ritrovarsi e tornare ad essere quel bomber implacabile visto nel 2018/19.

