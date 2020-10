La Roma cerca un direttore sportivo

Conclusa la rocambolesca finestra di mercato con il recupero in extremis di Chirs Smalling, adesso la nuova proprietà della Roma pensa a come dare un assetto definitivo alla società e, secondo il Corriere dello Sport, la prossima priorità è la nomina di un direttore sportivo, che ancora come ruolo è vacante. I nomi che si leggono sono tanti, da Rangnick a Orta, da Paratici a Campos.

Serie A Galliani: "Covid? Con 13 giocatori a disposizione si deve giocare" 18 ORE FA

La nostra opinione: i due Friedkin, Dan e Ryan, fanno bene a voler concludere una mossa del genere: la società ha bisogno di essere strutturata come un club calcistico e non come una normale impresa e c’è sempre bisogno di qualcuno che faccia da trait d’union tra la squadra e i piani alti, soprattutto in vista della nuova sessione di calciomercato, che non è così lontana. Attenzione a Rangnick, però, perché con quello che è successo col Milan e dopo le sue dichiarazioni in merito il suo profilo rischia di essere un po’ troppo “ingombrante” e forse per una società di nuova formazione serve qualcuno che abbia esperienza, ma che sappia anche lavorare lontano dai riflettori.

Il Torino al lavoro per il rinnovo di Belotti

Per Tuttosport il rinnovo tra il Torino e Andrea Belotti è uno dei passaggi chiave che il club granata deve mettere in agenda. Non è chiaro se sia già in programma qualche incontro o no, ma per il quotidiano torinese il rischio che il Toro perda il Gallo è piuttosto alto, visto che il suo contratto scade nel 2022.

La nostra opinione: con una sessione di mercato appena conclusa e con un anno e mezzo di tempo per agire, questa ansia probabilmente è immotivata. È vero che si parla da tempo del rinnovo di Belotti, ma nel frattempo la società si è dedicata ad altro e l’unica ragione per cui è importante che il club si muova è il rischio che il giocatore si svaluti nel frattempo, nel caso in cui lo si volesse vendere a giugno: da giovane promessa, ormai il Gallo è una certezza e a 26 anni è un giocatore che difficilmente può veder impennarsi il proprio cartellino.

Il Real Madrid a secco di acquisti: non accadeva da 40 anni

La Gazzetta dello Sport si sposta all’estero per analizzare un fatto singolare sfuggito ai più: il Real Madrid non ha effettuato nessun acquisto in questa lunga sessione estiva e a quanto pare l’ultima volta in cui accadde fu esattamente 40 anni fa, nel 1980.

La nostra opinione: il coronavirus ha avuto un forte impatto sull’economia mondiale ed evidentemente il Real Madrid, dopo anni di spese folli, ha deciso di optare per un’oculata spending review. Il mercato blanco, però, non è stato fermo: sono rientrati dai prestiti tutti i giocatori in giro per l’Europa, ma soprattutto dopo anni di telenovela è stato ceduto Gareth Bale, uomo di cristallo dallo stipendio di giada. Già solo questa potrebbe essere la mossa vincente, almeno sul piano finanziario.

Amichevoli - Nazionali Italia-Moldavia in diretta tv e Live Streaming UN GIORNO FA