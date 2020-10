Andreas Pereira è un nuovo giocatore della Lazio . Il club biancoceleste ha annunciato ufficialmente l'arrivo dal Manchester United , in prestito con diritto di riscatto, del fantasista brasiliano nato in Belgio, pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per il triplo impegno stagionale che attenderà i biancocelesti.

Non comunicate le cifre dell'intesa raggiunta nelle scorse ore tra Lazio e Manchester United, che in ogni caso si sono accordate sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 27 milioni di euro. Andreas Pereira andrà a rinfoltire la batteria dei piedi buoni a disposizione di Simone Inzaghi, candidandosi come valida alternativa a Luis Alberto e a Milinkovic-Savic. Sperando magari in un minutaggio superiore rispetto a quello collezionato al Manchester United, dove nella scorsa stagione è sceso in campo 25 volte in Premier League - perlopiù spezzoni di partita - realizzando un gol.