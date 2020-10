Dall’addio alla Juventus di più di un anno fa Massimiliano Allegri è fermo. Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento di tornare in pista e le pretendenti potrebbero stagliarsi all'ombra del Colosseo. Dopo gli interessamenti di PSG e Manchester United come riporta Il Messaggero, l’ultima suggestione porta alla Lazio di Claudio Lotito, che vorrebbe riprovarci. Si tratta di un vecchio pallino del presidente biancoceleste, che già lo aveva contattato diversi anni fa, prima del suo approdo alla Juventus. Il rinnovo di Inzaghi è ancora in alto mare, durante il ritiro ci sono state diverse discussioni e intanto il tempo passa, il contratto si avvicina alla scadenza del 2021. Se si dovesse arrivare a una separazione, Lotito avrebbe già pronto l’asso nella manica (non a caso avrebbe già inserito nello staff medico e fisioterapico nomi legati all’ex allenatore bianconero, già incontrato quest’estate in barca in Toscana).