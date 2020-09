A inizio estate il giocatore era stato offerto dal club transalpino a Inter, Milan e Roma. Dopodiché, il trequartista teutonico ha rifiutato le avance di Leeds United, Bayer Leverkusen e Hertha Berlino, con la ferma volontà di disputare la prossima Champions League. Lo stipendio richiesto dall'entourage rappresentativo di Draxler (decisivo, peraltro, nella recente vittoria per 1-0 del PSG, in extremis contro il Metz in Ligue 1), tuttavia, non rientra minimamente negli standard imposti, in casa biancocelese, da patron Claudio Lotito e dal direttore sportivo Igli Tare.