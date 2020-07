Immobile a segno in Lazio-Cagliari

Ciro Immobile, capocannoniere della Lazio, è finito nel mirino dell'Everton di Ancelotti: è questa la convinzione della stampa britannica.

Il manager dell'Everton Carlo Ancelotti sulle tracce dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile. Secondo indiscrezioni della stampa inglese, riportate anche dal Daily Mail, il tecnico italiano ha chiesto alla dirigenza dell'Everton un mercato di alto livello per restare e ha indicato Immobile come obiettivo chiave. Immobile, che è sotto contratto con la Lazio fino al 2023, sarebbe un grande colpo per Everton.

Play Icon WATCH Inzaghi: "Immobile sta battendo tutti i record, Scarpa d'oro e capocannoniere gli obiettivi" 00:00:45

