Sarà Simone Inzaghi – stando a quanto riporta questa mattina il Messaggero – a vestire i panni del paciere tra Luis Alberto e Claudio Lotito dopo il caso Boeing 737. Inzaghi che, sempre secondo il quodiano romano, non avrebbe gradito lo sfogo del suo numero 10 sui social; Inzaghi, tuttavia, sa perfettamente di non poter assolutamente prescindere dal suo “Mago” per nutrire sogni di gloria e con ogni probabilità sfodererà la sua ars diplomatica.

Gli scenari di mercato: Milan?

Siamo nel campo della suggestione, premessa d’obbligo, ma qualora Luis Alberto strappasse del tutto con il suo presidente le pretendenti non mancherebbero di certo. A cominciare dal Milan, alle prese con la “bega” Hakan Calhanoglu; il contratto del 10 turco è in scadenza e la task force di mercato milanista sta giocoforza imbastendo un piano B qualora il giocatore non abbassasse le sue pretese. Luis Alberto in questo contesto è in cima alla wishlist di Paolo Maldini...

O Juventus?

Luis Alberto è sempre stato un pallino di Paratici, dunque la Juventus non può essere esclusa dal tavolo. I bianconeri, dopotutto, non hanno ancora trovato la quadra nel settore nevralgico del campo e non hanno avuto da Aaron Ramsey – soprattutto a causa dei muscoli di cristallo del gallese – quanto si aspettavano in termini di apporto qualitativo; Luis Alberto oltre a essere un fine giocoliere è anche integro fisicamente dunque sarebbe il classico candidato ideale...

Il redimento di Luis Alberto alla Lazio

STAGIONE GOL ASSIST 2016/2017 1 2 2017/2018 12 19 2018/2019 6 6 2019/2020 7 17 2020/2021 1 /

Nel frattempo Simone Inzaghi proverà a recuperare il rapporto da fine gestore dello spogliatoio quale ha sempre dimostrato di essere: al momento lo spagnolo rischia "solo" l'esclusione dalla sfida di campionato contro il Crotone.

Inzaghi: "Lotito ligio alle regole, voci infondate"

