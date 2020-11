Un Cannavaro per la Lazio. Simone Inzaghi però non ha nulla di che preoccuparsi perché il club biancoceleste ha annunciato di aver messo contratto il figlio dell’ex capitano della Nazionale 2006 campione del mondo, Andrea Cannavaro. Classe 2004, Andrea aveva seguito il padre Fabio, nella sua esperienza in Cina alla guida del Guangzhou Evergrande (2018 ad oggi) mettendosi in mostra nelle giovanili dell’Evergrande, la squadra che l’ex difensore di Parma, Inter, Juventus e Real Madrid allena ormai da tre stagioni e con cui qualche giorno fa ha perso la finale del campionato cinese contro lo Jiangsu Suning.

Dopo oltre due anni e mezzo trascorsi in Cina, per motivi di studio ha deciso di fare ritorno in Italia legandosi alla Lazio. Andrea Cannavaro giocherà nell’Under 17 biancoleste allenata da Marco Alboni.

Il comunicato della Lazio

"Prosegue ininterrottamente il lavoro di crescita e potenziamento del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Da quest’oggi l’Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andrea Cannavaro, figlio dell’ex difensore italiano Fabio Cannavaro, è approdato alla Lazio dopo l’esperienza vissuta in Cina al Guangzhou Evergrande Taobao F.C.. Tornato in Italia per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del Settore Giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verrà inserito nell’organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni".

