Ciro Immobile si lega a vita alla Lazio: il 30enne bomber ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 2025. Il nuovo accordo scadrà quando Immobile avrà 35 anni: la mossa della Lazio, di fatto, è quella di rendere l'attaccante un uomo simbolo del club. Ciro Immobile , che indossa la maglia biancoceleste dall'estate 2016, è reduce da una stagione straordinaria che l'ha proiettato nella storia del calcio italiano e non solo.

Grazie ai 36 gol segnati in campionato, infatti, Immobile ha eguagliato il primato di reti segnate in una sola edizione di Serie A che apparteneva a Gonzalo Higuain (il Pipita lo aveva centrato nel 2015-16). Ma non solo. La tormentata annata 2019-20 ha consegnato a Immobile anche la Scarpa d'Oro: il bomber di Torre Annunziata è diventato il terzo giocatore italiano a centrare l'impresa dopo Luca Toni (2005-06) e Francesco Totti (2006-07).