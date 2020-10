L'Inter continua a sfoltire l'organico per il colpaccio finale di mercato. I nerazzurri salutano, in questo caso, il laterale brasiliano Dalbert, rientrato dal prestito alla Fiorentina, che passerà al Rennes, tornando in Ligue 1 dall'ultima volta nella stagione 2016-2017. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato sui 12 milioni. Il giocatore è atteso questa in Bretagna per le visite mediche. Lo riporta Sportmediaset.