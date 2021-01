PSG: 34 milioni per il riscatto di Kean

La notizia è stata diffusa da Sky Sports UK: il PSG del neotecnico Mauricio Pochettino si sarebbe messo subito in moto per riscattare, già a gennaio, l'attaccante della nazionale italiana Moise Kean. Per farlo, il club della tour Eiffel avrebbe già pronti 34 milioni.

La nostra opinione: Kean (e, di conseguenza, il suo agente Mino Raiola) sta raccogliendo i frutti del suo periodo d'oro al PSG, a suon di gol. Dopo l'esonero di Tuchel, Pochettino ha dichiarato di volere il centravanti vercellese come punto fermo dell'organico a disposizione. La speranza, per l'Italia, è che la sua ispirazione prosegua anche in occasione dei campionati europei.

Kean: “Imparo tutti i giorni da Neymar e Mbappe”

Bayern, Alaba: si fa sotto il Real Madrid

Sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, ma già da adesso i club possono contattarlo per offrirgli un contratto a partire dalla stagione 2021-2022. Stiamo parlando di David Alaba che è alla sua ultima stagione con la maglia del Bayern Monaco. Il difensore austriaco è stato contattato dal Real Madrid che, secondo Sky Sport, sarebbe in vantaggio, ma non c'è ancora nessuna firma. Alaba, infatti, interessa a diverse altre squadre.

La nostra opinione: giocatore che il club bavarese dovrebbe fare carte false per trattenerlo. Zidane si sta già fregando le mani...

Il Barcellona punta Eric Garcia

Il Barcellona si muoverà sul mercato di gennaio. Più che sulla punta Memphis Depay, però, ci si concentrerà sul centrale difensivo. Obiettivo Eric Garcia del Manchester City. Lo riporta Marca.

La nostra opinione: difficile che Guardiola si privi di Garcia. D'altro canto, il rinnovamento del club catalano deve assolutamente proseguire, specie in difesa. Sia per il "post" Gerard Piqué, sia per le contingenze del momento che hanno visto troppe sbavature tra le maglie della retroguardia blaugrana.

La Sampdoria valuta Cutrone

La Sampdoria, come la scorsa estate, continua a cercare una spalla in attacco a Fabio Quagliarella. Keita Baldé, Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez, per varie ragioni, non hanno reso secondo le aspettative. A questo proposito, il club blucerchiato starebbe pensando a Patrick Cutrone, in rotta con la Fiorentina. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: prima occorrerebbe capire se Keita, Gabbiadini e Ramirez abbiano effettivamente risolto i loro problemi. Solo dopo andrebbero fatte considerazione su un giocatore, Cutrone, che ha esclusivamente bisogno - per sbloccarsi - di un posto da titolare e non più da comprimario dopo le esperienze con Milan, Wolverhampton Wanderers e Fiorentina.

Torino: Millico in prestito al Frosinone

L'attaccante classe 2000 Vincenzo Millico lascia temporaneamente il Torino e la Serie A per trasferirsi in prestito secco al Frosinone, alla corte di mister Alessandro Nesta. A comunicarlo, in giornata, è stata la stessa società granata.

La nostra opinione: giusto, anzi, sacrosanto mandarlo a "farsi le ossa" in Serie B. Specie in una squadra che punta al traguardo massimo.

