Dele Alli in uscita dal Tottenham: le alternative sono PSG o Inter

Dele Alli non convocato per i preliminari di Europa League che il Tottenham ha affrontato in giornata in casa dei bulgari della Lokomotiv Plovdiv. Secondo il Daily Mail, il rapido esterno offensivo sarebbe sul mercato per lasciare posto al rientro agli Spurs di Gareth Bale. Sempre secondo la testata inglese, su Alli ci sarebbero PSG e Inter.

Calciomercato Bayern Monaco, la conferma di Rummennigge: "Thiago Alcantara andrà al Liverpool" 9 ORE FA

La nostra opinione: l'idea è stuzzicante, l'opportunità di mercato ci sarebbe tutta, ma in considerazione di quanto sia difficile intavolare una trattativa col patron degli Spurs Daniel Levy (l'Inter l'ha provato qualche mesi fa in occasione della trattativa Eriksen), unito al fatto che non si tratta di un nome che rientra nella lista di Antonio Conte, difficilmente - ci sentiamo di dire - la prossima maglia che indosserà Dele Alli avrà tinte nerazzurre.

Dele Alli Credit Foto Getty Images

Lazio: perso Kumbulla, si valuta Nastasic

Persa la possibilità di acquistare dall'Hellas Verona il centrale Marash Kumbulla, passato "dolorosamente" alla Roma, la Lazio pensa al suo sostituto per rinforzare la retroguardia. Il nome nuovo è quello del serbo classe 1993 Matija Nastasic dello Schalke 04, ex Manchester City e che in Italia ha già indossato la maglia della Fiorentina. A riprortarlo è Sportmediaset.

La nostra opinione: dopo l'esperienza da giovanissimo in maglia viola (25 presenze e 2 gol in Serie A), due stagioni al Manchester City e altre sei con lo Schalke 04, hanno certamente arricchito il suo bagaglio tecnico. Giocatore di levatura internazionale, all'apice della carriera (ha 27 anni) e "già pronto", nel senso che non dovrà superari fasi di ambientamento. Un'ottima idea, da mandare in porto quanto prima.

Matija Nastasic, Schalke 04 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Torino: ufficiale Murru dalla Sampdoria

Il Torino ufficializza il terzino sinistro Nicola Murru, proveniente dalla Sampdoria e vecchia conoscenza di mister Marco Giampaolo. Indosserà la maglia numero 29. Ecco il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Unione Calcio Sampdoria - a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Nicola Murru è nato a Cagliari il 16 dicembre 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari, ha debuttato in Serie A con la maglia rossoblù il 17 dicembre 2011 nella sfida contro il Chievo Verona. Dopo sei anni in Sardegna, nel corso dei quali ha collezionato 107 presenze tra campionato e Coppa Italia, si è trasferito alla Sampdoria, formazione nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni giocando complessivamente 89 partite. Per il difensore anche 9 presenze con la Nazionale Under 21. Tutto il Torino FC accoglie Murru con un caloroso abbraccio".

La nostra opinione: ufficialità da effetto domino con Lorenzo De Silvestri ufficializzato dal Bologna. Giampaolo, insomma, per far deccollare immediatamente il progetto granata, punta sui giocatori che già conosce ed apprezzano il suo lavoro. Per non incappare a un secondo "rischio Milan".

Il Manchester United punta Khedira, ma solo a parametro zero

Sami Khedira nelle mire del Manchester United. I Red Devils sarebbero interessati al centrocampista tedesco, in uscita dalla Juventus perché non rientra nei piani del neoallenatore Andrea Pirlo. Il nodo da risolvere, però, è l'accordo di risoluzione tra il giocatore e il club bianconero: la società mancuniana, infatti, ingaggerebbe Khedira solamente senza costi di cartellino. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: non si tratta solo di United. E' chiaro che Khedira, in giro per il mondo, abbia ancora tantissimo mercato. Ma finché non verrà raggiunta la risoluzione con la Juventus, tutto procederà molto lentamente.

Sami Khedira von Juventus Turin Credit Foto Getty Images

Spezia: a centro campo c'è anche Estévez

Non solo Agudelo. Colpo in arrivo anche dall'Argentina in casa Spezia (che annuncia anche l'acquisto del portiere Rafael, svincolatosi dal Cagliari e che si giocherà il posto con Zoet): dall'Estudiantes de la Plata, ecco Nahuel Estévez, classe 1995. Il club sudamerecano ha già dato il via libera per il completamento della trattativa. Estévez firmera un contratto di un anno pi opzione di rinnovo in caso di salvezza.

La nostra opinione: di questo passo, la rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano verrà decisamente rivoluzionata rispetto a quella che ha ottenuto la storica promozione in Serie A. Estévez, attualmente, è uno dei migliori centrali di metà campo argentini non ancora approfati in Europa: può valerner la pena.

Nahuel Estévez, Estudiantes de la Plata 2019-2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Suarez esce dall'università, i tifosi: "Vieni alla Juventus"

Calciomercato Calciomercato, Serie A 2020/2021: acquisti e cessioni delle 20 squadre 15/09/2020 A 09:26