Roma, obiettivo Borja Mayoral

La Roma crede ancora nella imminente cessione di Edin Dzeko, individuando un nome nuovo - viste le difficoltà del caso Arek Milik - come sostituto: Borja Mayoral, classe 1997. Nell'ultima stagione in prestito al Levante, è di proprietà del Real Madrid, con cui il club giallorosso ha avviato i contatti per la trattativa, che il giocatore ha già approvato con entusiasmo. Il Real Madrid vuole vendere, la Roma, invece, un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: la questione Dzeko non è ancora risolta. La sensazione è che sia che si fermi o meno l'attaccante bosniaco, il club giallorosso cercherà un'ulteriore soluzione sul mercato. Anche se, Mayoral, nelle ultime due stagioni al Levante, non può assolutamente essere considerato un surrogato del bombardiere ex Manchester City. Sia per caratteristiche (non proprio una prima punta) che per levatura tecnica.

Juventus, Khedira: risoluzione unica via

Si va verso una risoluzione contrattuale ormai certa tra Sami Khedira e Juventus, con cui è in essere un accordo fino al 30 giugno 2021. Il club bianconero ha cercato fino all'ultimo di monetizzare una sua eventuale cessione, ma nessuna delle pretendenti intende tesserarlo se non a costo zero. Interessa a Manchester United, PSG e anche alla Roma, nel caso in cui Massimiliano Allegri prenda il posto di mister Paulo Fonseca. Difficili le ipotesi MLS, Turchia e Qatar. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: altra operazione, oltre a quella riguardante Gonzalo Higuain, da cui la coppia Paratici-Nedved non riuscirà a ricavare nemmeno un indennizzo. Sta diventando una costante. Saranno pur piccole come minusvalenze, ma sempre tali restano. Nell'era Marotta, qualcuno comincia a rimbrottare, difficilmente sarebbe accaduto.

Depay subito al Barcellona

Atteso a ore lo strappo decisivo della trattativa tra Barcellona e Lione per il passaggio in blaugrana dell'attaccante olandese Memphis Depay, pupillo di mister Ronald Koeman. Un affare rimasto in standby in attesa della cessione di Luis Suarez, passato in queste ore all'Atletico Madrid. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: forte Depay, non ci sono dubbi. E sarà pure il pupillo del nuovo allenatore. Ma non è lontanamente paragonabile alla prolificità di Luis Suarez, appena ceduto all'Atletico Madrid.

Edouard Mendy prenderà il posto di Kepa al Chelsea?

Il Chelsea ha un nuovo portiere in rosa. E' ufficiale, infatti, l'approdo a Stamford Bridge di Edouard Mendy, portiere senegalese classe 1992 proveniente dal Rennes. Contratto fino al 2025. Si giocherà il posto da titolare con Kepa Arrizabalaga, le cui ultime prestazioni sono state a dir poco disastrose.

La nostra opinione: ottimo portiere, che a differenza di Kepa Arrizabalaga, non è chiamato a fronteggiare le pressioni dovute al tipo di investimento fatto. Sarà questo a fare la differenza? La serenità, per un portiere, ha un valore altissimo...

Spezia, altre due ufficialità: Agoumé e Chabot

Doppio colpo per lo Spezia, neopromosso in A, che si assicura dall'Inter il prestito secco del talentuoso centrocampista francese classe 2002 Lucien Agoumé e, dalla Sampdorie, il prestito con diritto di riscatto del difensore tedesco classe '88 Julien Jeffrey Chabot.

La nostra opinione: Spezia completamente rivoluzionato. E' evidente come si voglia cercare di non pagare lo scotto del cambio di categoria. Ora, però, negli ultimi giorni che separano dal 5 ottobre, occorre sfoltire la rosa per non creare disagi da spogliatoio.

Candreva alla Sampdoria, Boateng al Monza in Serie B

