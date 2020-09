L'attaccante del Bodø/Glimt Jens Petter Hauge, intervistato dall'emittente norvegese NRK, ha parlato di Milan: "So che mi stanno cercando e l'ipotesi di vestire la maglia rossonera la trovo entusiasmante. Vediamo quello che accadrà: certamente l'offerta dovrà soddisfare il mio attuale club".

Summit di mercato odierno capoluogo ligure tra il ds del Genoa Daniele Faggiano e Tullio Tinti, agente del centrale difensivo dell'Inter Andrea Ranocchia. Intercettato dai giornalisti, Faggiano ha fatto intendere come la trattativa si ancora in fase di stallo, dichiarando: "Al momento, ancora nessuna novità". Ranocchia sarebbe infatti titubante sul ritorno in rossoblù, che lo aveva già visto protagonista nella stagione 2010-2011, esattamente dieci anni fa.