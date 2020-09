In conferenza stampa, il nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha fatto il punto di mercato. Soprattutto quello in uscita, in cui sembra non rientrare più l'attaccante danese ex Leganés Martin Braithwaite: "Ho necessità di tenerlo, perché ho bisogno 2-3 giocatori per posizione e lui può giocare in più zone del campo, come Griezmann o Messi. Martin è più un numero 9 per caratteristiche, ma serve aggiungere altri giocatori in questa posizione".