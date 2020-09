André Silva all'Eintracht a titolo definitivo

André Silva non è più un giocatore del Milan. Il comunicato ufficiale sul sito rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore André Miguel Valente da Silva all'Eintracht Francoforte. Il Club ringrazia André per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive".

La nostra opinione. André Silva, che compierà il percorso inverso rispetto ad Ante Rebic, è uno dei più grandi flop dell'era moderna rossonera. Non perché non abbia le giuste qualità, quanto perché non è mai riuscito a metterle in mostra durante l'annata a San Siro. Col senno di poi, la faraonica campagna acquisti dell'estate 2017 è stata fallita quasi su tutti i fronti.

El Shaarawy verso il ritorno in Europa

Secondo 'Sky', lo Shanghai Shenhua ha autorizzato Stephan El Shaarawy a cercarsi una squadra in Europa, dove giocherebbe in prestito almeno fino a gennaio. Nelle ultime ore si è parlato anche del Paris Saint-Germain come possibile destinazione del Faraone, già vicino al ritorno in Italia lo scorso gennaio.

La nostra opinione. El Shaarawy vuole giocarsi le proprie carte con Mancini nella stagione che porterà - si spera - agli Europei. E sa benissimo che, giocando in Cina, le possibilità di rimanere nel giro azzurro diminuiscono drasticamente. Italiane, drizzate le antenne.

L'Inter mette Inglese nel mirino

Secondo 'Sportitalia', dopo aver ufficializzato Kolarov l'Inter ha messo nel mirino anche Roberto Inglese, centravanti del Parma. L'ex napoletano è visto dalla dirigenza nerazzurra e da Conte come un buon vice Lukaku.

La nostra opinione. I rapporti tra Inter e Parma sono ottimi, tanto che dall'Emilia dovrebbe arrivare a Milano anche Matteo Darmian. Quanto a Inglese, potrà non accendere i sogni dei tifosi, ma trovare un attaccante disposto a partire in seconda fila dietro a Lukaku non è semplice. Mentre l'ex azzurro accetterebbe di buon grado il ruolo di seconda scelta.

Sorpresa: Yaya Touré offerto allo Spezia

Secondo il 'Secolo XIX', Yaya Touré si è offerto al neopromosso Spezia tramite un intermediario. L'ex campione di Barcellona e Manchester City, senza contratto dopo aver lasciato i cinesi del Qingdao Huanghai, vedrebbe di buon occhio un approdo nel nostro campionato, che ha soltanto sfiorato ai tempi in cui l'Inter, e Roberto Mancini, avrebbero fatto carte false per averlo.

La nostra opinione. Gli anni passano per tutti. Anche per Yaya Touré. Che è ormai arrivato a 37 primavere, è ben lontano dai fasti di Barcellona e Manchester ed è un cliente per nulla semplice quando si tratta di sedersi a un tavolo per discutere il contratto. Meglio guardare altrove.

Un italiano alla Stella Rossa: Falcinelli

Il nuovo centravanti della Stella Rossa, allenata da Dejan Stankovic, è... un italiano: Diego Falcinelli, che nell'ultima stagione ha militato nel Perugia in Serie B ma era di proprietà del Bologna. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto, come confermato dal club serbo.

La nostra opinione. Un trasferimento stile "calcio random", non c'è che dire. Dalla retrocessione in Serie C ai preliminari di Champions League: un triplo salto mortale. Toccherà a Falcinelli, che nell'ultima stagione ha segnato appena tre volte in B dopo essere rimasto a secco per tutta la scorsa annata, farsi valere oltre confine.

