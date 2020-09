L'agente di Paulo Dybala è a Torino. Nel pomeriggio Jorge Antun è sbarcato nel capoluogo torinese insieme alla mamma della Joya dopo essere stato diverso tempo in Argentina. Il viaggio sarebbe programmato da tempo e potrebbero esserci dietro questioni personali, ma tutto fa pensare che ci possa essere un incontro tra le parti per discutere del rinnovo di contratto del numero 10.

Nerazzurri e rossoblù stanno intensificando i contatti per decidere quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti. La sensazione, diffusa da più parti nelle ultime ore, è che l'attaccante farà il suo ritorno all'Inter: già domani potrebbe esserci l'incontro decisivo tra le parti. La domanda ora è: Pinamonti tornerà per restare o si troverà un'altra destinazione?

Nessun ritorno in Italia: il croato è pronto a trasferirsi in Turchia. A riportarlo è il quotidiano turco Fanatik : l'ex giocatore della Juventus sarà il sostituto di Vedat Muriqi, ufficialmente un nuovo attaccante della Lazio . Negli scorsi giorni si erano diffuse le voci di un interesse di Roma e Fiorentina, ma il futuro di Mandzukic sembra ora ben delineato: il Fenerbahce lo aspetta.

Dopo una telenovela durata diversi mesi, è arrivato il lieto fine tra Pierre-Emerick Aubameyang e l'Arsenal. L'attaccante del Gabon resterà ai Gunners fino al 2023, dopo che nell'ultimo periodo si facevano insistenti le voci di una possibile rottura. L'Arsenal di Arteta riparte dall'attaccante che è già stato decisivo in questo avvio di stagione .

Ritorno in Premier League per il calciatore serbo. Il difensore classe '84 ha firmato un contratto di un anno con il West Bromwich dopo l'esperienza di tre anni e mezzo in Russia, con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Dopo aver vestito la maglia del Chelsea, dunque, Ivanovic tornerà protagonista nel campionato inglese.