La nostra opinione: colpo importante dell’Udinese in uscita. Acquistato per 3,8 milioni di euro nell’estate del 2016, il poderoso centrocampista centrale porta una plusvalenza di più di 11 milioni. Del resto il club di patron Pozzo vive proprio di questo, non è un mistero. Certo è che il 25enne avrebbe potuto far comodo eccome a qualche squadra di fascia medio-alta del nostro campionato.