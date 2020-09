1) Liverani vuole Barak al Parma

Barak, Castrovilli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Calciomercato Messi-Barcellona, niente accordo. Il papà: "Non rimane" DA UN' ORA

Antonín Barák è stata una delle belle rivelazioni del Lecce retrocesso di Liverani, anche se in prestito dall'Udinese. L'allenatore romano, neo allenatore del Parma, vorrebbe portare il centrocampista in maglia crociata.

La nostra opinione: Fabio Liverani è arrivato da pochissimi giorni a Collecchio e quindi ha iniziato a fare le sue richieste. Tutto, al momento, dipende dalle cessioni. Se dovesse partire uno tra Kurtic e Kucka, Barak potrà essere un buon colpo per il Parma. Certo, bisogna convincere l'Udinese a cederlo: servono non meno di 8 milioni di euro.

2) La Fiorentina in pressing su Rodrigo De Paul

De Paul, Udinese-Lecce Credit Foto Getty Images

Rodrigo De Paul è il nome caldo a Firenze. Commisso e Iachini lo hanno messo in cima alla lista dei desideri. Il problema? E' l'Udinese, che per il giocatore chiede 40 milioni di euro, troppi per le casse della Fiorentina. A meno che si decida di cedere Federico Chiesa.

La nostra opinione: Tutto dipende sempre e solo dal destino di Federico Chiesa. Se la Fiorentina decidesse di sacrificare il suo giocatore simbolo, allora potrebbero esserci nelle casse i soldi sufficienti. L'altra strada è la rinuncia a Piątek: l'attaccante serve moltissimo alla squadra, ma non convince in toto la dirigenza.

3) Cristian Romero dalla Juventus all'Atalanta

Serie A 2018-2019: Cristian Romero (Genoa) (LaPresse) Credit Foto LaPresse

Dopo l'affare Kulusevski, Atalanta e Juventus stanno per intavolare una nuova interessante trattativa, stavolta al contrario. L'oggetto del desiderio è Cristian Romero, giovane difensore in prestito al Genoa la scorsa stagione, con cui ha collezionato 33 presenze e un gol. La società bianconera valuta il giocatore 20-25 milioni di euro, la banda di Gasperini cerca di abbassare la cifra, magari con un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

La nostra opinione: Interessantissimo giocatore, utilissimo per la Dea. Gasperini ha bisogno di un difensore forte come Romero, mentre la Juventus può fare cassa con un giocatore che in bianconero non ha mai giocato. Un affare che accontenterebbe tutti.

4) Nainggolan vuole tornare al Cagliari

Nainggolan - Cagliari-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dopo un anno di prestito, Radja Nainggolan è tornato in nerazzurro. Ha ancora due anni di contratto con l'Inter e si è messo a disposizione di Antonio Conte. La volontà del giocatore, come quella del club, è quella di tornare a Cagliari. Ai margini della presentazione dei calendari, il Direttore Generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del giocatore: "l giocatore è tornato all'Inter, ma la nostra volontà è chiara. Abbiamo lavorato finora, parlando già con i nerazzurri, per avere Nainggolan anche il prossimo anno. Non abbiamo ancora definito l'accordo, vedremo cosa accadrà".

La nostra opinione: L'ago della bilancia è il parere di Antonio Conte. Se l'allenatore interista deciderà, anche quest'anno, di fare a meno del centrocampista, Radja tornerà in Sardegna senza troppi problemi.

5) Gareth Bale con le valigie pronte da un anno e mezzo

Gareth Bale (Real Madrid) simule une sieste sur le banc. Credit Foto Getty Images

Prosegue la telenovela tra Gareth Bale e il Real Madrid. Il giocatore gallese è con le valigie pronte da oltre un anno, ma non riesce ad andarsene. Lo scozzese, in ritiro con la sua nazionale, ha parlato del suo futuro: "Ho solo 31 anni ma sono ancora in gran forma e posso dare ancora molto. Vedremo cosa succederà. Voglio giocare a calcio, sono ancora motivato. Dipende dal club".

La nostra opinione: Faccenda veramente complicata. Il giocatore è forte, fortissimo, rimane uno dei migliori al mondo. Però è totalmente fuori dal progetto Real Madrid, ha un ingaggio faraonico ed è stato pagato tantissimi soldi dai Blancos. Per cui deve arrivare un club importante in grado di garantire un bel contratto all'esterno e che porta soldi al Real. Se no il rischio è di un altro anno a scaldare la panchina al Bernabeu da separato in casa.

Higuain verso l'Inter Miami, James Rodriguez va all'Everton

Calciomercato Kroos: “Messi al Real? Non credo, dovrebbe avere le palle” DA 2 ORE