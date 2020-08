Dal Cile: "Pirlo e Buffon hanno chiamato Vidal". Ma la Juventus smentisce. Fazio vicino al Villarreal, la Sampdoria ripensa a Eder, Luiz Felipe può essere l'erede di Thiago Silva al PSG. Affondo del Chelsea: Chilwell a un passo.

Juventus, "Pirlo e Buffon hanno chiamato Vidal"

Secondo il quotidiano cileno 'La Cuarta', Andrea Pirlo e Gigi Buffon avrebbero chiamato Arturo Vidal per provare a convincerlo a tornare alla Juventus. Il centrocampista cileno, trattato dall'Inter nelle scorse sessioni di mercato, è nella lista dei cedibili del Barcellona, pronto a una rivoluzione in vista della prossima stagione. Dagli ambienti bianconeri, in ogni caso, sono già arrivate le prime smentite.

La nostra opinione. Vidal ha compiuto 33 anni, non è intoccabile al Barcellona e rischia di rappresentare una minestra riscaldata. Anche se si parla di un elemento dalla qualità superiore, i dubbi sul possibile secondo matrimonio tra i bianconeri e il cileno, che come detto è stato comunque già smentito, non mancherebbero.

Arturo Vidal (FC Barcelona) Credit Foto Getty Images

Fazio vicino al Villarreal

Secondo il 'Corriere della Sera', Federico Fazio dovrebbe essere il prossimo a lasciare la Roma in questa sessione di mercato: l'argentino si appresta infatti a tornare in Liga, dopo aver già vestito la maglia del Siviglia, per giocare col Villarreal. Ieri Fazio è stato avvistato all'aeroporto di Valencia.

La nostra opinione. Difensore discontinuo, autore di buone prestazioni ma anche di amnesie clamorose. Più grave l'addio di Smalling, che dopo un'ottima stagione in prestito ha lasciato la Roma per far ritorno al Manchester United. Ma ora i giallorossi rischiano di ritrovarsi con due centrali in meno: urge intervenire sul mercato.

Federico Fazio esulta per il gol segnato al Cagliari, per il difensore giallorosso si tratta del 5° gol stagionale in Serie A, Roma-Cagliari, LaPresse Credit Foto LaPresse

La Sampdoria ci prova per Eder

La Sampdoria, secondo il 'Corriere dello Sport', vorrebbe riportare a Genova Eder, che in blucerchiato ha lasciato ottimi ricordi sia in Serie B che in Serie A. Il problema è l'ingaggio dell'italo-brasiliano, che attualmente gioca in Cina con il Jiangsu e guadagna più di 5 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione. La Sampdoria si è salvata in maniera tutto sommato agevole dopo un avvio di campionato rabbrividente, ma necessita di ritocchi in ogni reparto. E soprattutto di maggiore qualità. Ma la sensazione è che Eder, che a novembre compirà 34 anni, abbia già dato il meglio di sé nel grande calcio.

Eder - Inter-Crotone Credit Foto Getty Images

PSG, Luiz Felipe per il dopo Thiago Silva

Secondo 'Tuttomercatoweb', il PSG guarda in Italia per la sostituzione di Thiago Silva, che dopo domenica sera lascerà Parigi in scadenza di contratto: nel mirino c'è Luiz Felipe, difensore della Lazio, che piace parecchio al club transalpino.

La nostra opinione. Il dirigente di spicco del PSG è quel Leonardo che in Italia, e in Serie A, ha trascorso una parte non indifferente della propria carriera. Ed è dunque naturale che i parigini guardino proprio da noi per rinforzare la difesa: era già accaduto negli anni scorsi, prima con Thiago Silva e poi con Marquinhos. E in entrambi i casi è stato un successo.

Luiz Felipe esulta dopo il gol - Lazio-Juventus Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Chelsea, in arrivo Chilwell dal Leicester

Il Chelsea sta chiudendo con il Leicester per l'acquisto del terzino sinistro Ben Chilwell: il suo arrivo precluderebbe quasi certamente all'addio di uno tra Emerson Palmieri, cercato dall'Inter, e Marcos Alonso. Operazione da 55 milioni di euro circa.

La nostra opinione. Elemento di spicco del Leicester, che per gran parte della scorsa stagione ha sognato il ritorno in Champions League salvo accontentarsi del quinto posto, Chilwell è arrivato al momento del salto di qualità. Anche se ha poco senso commentare la cifra che sborserà il Chelsea, in anni in cui i prezzi sono ormai finiti fuori controllo.

