Il Milan prolunga il contratto a Pobega, il Bologna prende De Silvestri, il Torino Vojvoda. Gabriel va all'Arsenal per 30 milioni. Leverkusen: il post Havertz si chiama Schick.

Milan, ufficiale il prolungamento del talentuoso Pobega

"AC Milan comunica di aver prolungato il contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno del 2025". Affiancato da Maldini e Massara, con una nota sul proprio sito ufficiale, la società rossonera ha annunciato il rinnovo di Tommaso Pobega. Il classe 1999 arriva da un ottimo anno in B a Pordenone, nel quale ha messo a segno anche cinque gol in 33 presenze.

Calciomercato Thiago Silva al Chelsea, è fatta: pronto un contratto fino al 2022 DA 3 ORE

La nostra opinione: bravo il Milan a blindare un centrocampista moderno, promettente, che ha margini di crescita e che può anche entrare nelle rotazioni di Pioli. Non dovesse trovare spazio, è sempre utile mandarlo in prestito a giocare, magari in Serie A.

Frosinone-Pordenone, Serie B 2019-2020: l'esultanza di Tommaso Pobega (Pordenone) (Imago) Credit Foto Imago

Leverkusen, via Havertz, dentro Schick

Tutto confermato. Con la cessione di Kai Havertz al Chelsea, il Bayer Leverkusen non ha perso tempo. Contatto e accelerata per Patrik Schick. Il ds Voeller sta cercando di chiudere in queste ore con la Roma, il Lipsia sembra superato. Richiesta da 30, affare di poco inferiore comprensivo di bonus. Schick è vicino alle Aspirine e a una nuova avventura in Bundes, stavolta a titolo definitivo.

La nostra opinione: la Roma si libera di un giocatore fuori progetto, vendendolo anche a una buona cifra. Ottima soluzione anche per Schick che in Germania (al Lipsia) si è adattato subito e trovato bene. Operazione che accontenta tutti.

Patrick Schick Credit Foto Getty Images

Bologna: ecco De Silvestri

Il Bologna si rinforza sugli esterni. Ormai in chiusura infatti la trattativa con il Torino per Lorenzo De Silvestri, il cui contratto con i granata scadrà fra pochi giorni, ovvero il prossimo 31 agosto.

La nostra opinione: buon rinforzo per il Bologna, che permette a Tomiyasu di giocare da centrale e cioè nel suo ruolo originario. De Silvestri ha 32 anni, conosce benissimo la categoria e può ancora dare il suo contributo. Mihajlovic lo ha già allenato alla Fiorentina e alla Samp. Si fida di lui.

La delusione di Lorenzo De Silvestri Credit Foto LaPresse

Il Torino beffa l'Atalanta: preso Vojvoda

Vojvoda già domani sera a Torino: 5.5 milioni più bonus allo Standard Liegi, colpo dei granata, che beffano l'Atalanta, da tempo sul giocatore. Difensore kosovaro con cittadinanza albanese, dello Standard Liegi e della Nazionale kosovara, ha 25 anni e gioca principalmente da terzino.

La nostra opinione: ragazzo interessante, di grande corsa, buona tecnica. La Dea lo voleva come alternativa sugli esterni, Giampaolo provera a valorizzarlo nel suo Toro. Dopo Rodriguez e Linetty (ormai vicinissimo) un altro buon innesto.

Gabriel dos Santos Magalhães, Lille 2019-2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Arsenal: colpo Gabriel (sul giocatore c'era anche il Napoli)

Gabriel Magalhaes sta per diventare un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il difensore che arriva dal Lille (e sul quale c'era anche il Napoli) ha appena finito le visite mediche a Londra ed ora si passerà alla stesura dei contratti. L'operazione si è chiusa sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus ed un contratto da 5 anni a 2 milioni di euro a salire.

La nostra opinione: l'Arsenal cercava un difensore e pesca questo colosso dalla Francia. Il Napoli lo aveva individuato come sostituto del partente Koulibaly. Cifre tutto sommato accettabili, operazione che sembra abbia senso. I mezzi per fare bene anche in Premier ci sono.

Play Icon WATCH Bakayoko-Milan, sí! Juventus su Aouar: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:01

Calciomercato Milan, Maldini fiducioso su Ibrahimovic: "C'è sempre ottimismo" DA 4 ORE