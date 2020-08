La nostra opinione. Se Higuain è ormai certo di lasciare la Juventus, come ammesso da Pirlo in conferenza stampa, il futuro di Bernardeschi non è ancora definito. E la sensazione è che sarà lo stesso Pirlo a dare il parere definitivo, in un senso o nell'altro. In ogni caso, si tratta di un patrimonio da recuperare anche per la Nazionale. Che sia a Torino o a Genova.