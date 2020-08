James Rodriguez vicino all'Everton, dove riabbraccerebbe Ancelotti. L'Inter parla col Parma di Darmian e Sepe, mentre Vecino può andare al Cagliari. Il Benevento sta per chiudere per Lapadula. Il Barcellona va su Gabriel Jesus.

James Rodriguez a un passo dall'Everton

Il 'Telegraph' e 'Marca' sparano la bomba: James Rodriguez è a un passo dall'Everton, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti dopo averlo incontrato al Real Madrid prima e al Bayern poi. L'operazione può chiudersi a breve per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La nostra opinione. Dopo aver provato invano 12 mesi fa a portarlo al Napoli, Ancelotti sta per vedere accontentato il proprio desiderio di mercato. Un possibile colpaccio per l'Everton e una liberazione per James, che a Madrid è completamente fuori dal progetto di Zidane, ma che a Liverpool ritroverebbe quella fiducia di cui necessita per rinascere.

Inter-Parma, si parla di Darmian e Sepe

Secondo 'Sky', nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Inter e Parma per parlare della situazione di due giocatori ducali: Matteo Darmian e Luigi Sepe. Sull'ex Manchester United, già trattato nelle scorse finestre di mercato, i nerazzurri avrebbero una sorta di obbligo morale di acquisto al termine della stagione.

La nostra opinione. Darmian gode della stima e della fiducia di Antonio Conte, che lo ha già allenato in Nazionale, e prenderebbe il posto di Biraghi, destinato a tornare alla Fiorentina. Sepe, invece, arriverebbe a Milano per ricoprire il ruolo di vice-Handanovic. Due operazioni tutto sommato sensate.

Darmian alla prima di titolare con la maglia del Parma Credit Foto LaPresse

Vecino al passo d'addio: su di lui c'è il Cagliari

Secondo 'Goal Italia', Matias Vecino è destinato a lasciare l'Inter. Conte ha dato l'ok per la cessione del centrocampista uruguaiano, che non rientra nei suoi piani per la prossima stagione. E uno scenario concreto è rappresentato dal Cagliari, che ci sta provando con i nerazzurri. Per Vecino, già in Sardegna nella seconda parte del 2013/14, si tratterebbe di un ritorno.

La nostra opinione. Separazione piuttosto scontata. Per fare il vero salto di qualità all'Inter serve di più. Per il Cagliari, invece, si tratterebbe di Separazione piuttosto scontata. Per fare il vero salto di qualità all'Inter serve di più. Per il Cagliari, invece, si tratterebbe di un'altra operazione in stile Nainggolan . Un secondo cavallo di ritorno prezioso per Di Francesco.

Matias Vecino Credit Foto Getty Images

Lapadula vicino al Benevento: manca il suo sì

Il Benevento sta per portare a casa l'attaccante che sta cercando: è Gianluca Lapadula, tornato al Genoa dopo la stagione trascorsa al Lecce. Secondo 'Sky' i due club stanno definendo i dettagli per il trasferimento dell'ex rossonero, che dovrebbe avvenire o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Manca però ancora il sì del giocatore.

La nostra opinione. Quando gli infortuni lo hanno lasciato in pace, Lapadula ha dimostrato a Lecce di poter essere una pedina importante per una formazione da parte destra della classifica. Innesto sensato per una squadra che ha bisogno di gol per evitare che l'incubo della prima partecipazione in Serie A si materializzi nuovamente.

L'esultanza di Lapadula in Udinese-Lecce Credit Foto Getty Images

Il Barcellona si consola con Gabriel Jesus?

Mentre deve rimettere insieme i pezzi del caso Messi, il Barcellona pensa anche al mercato in entrata: secondo 'AS', nelle idee dei catalani c'è Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, che rimpiazzerebbe il partente Suarez nella rosa di Koeman.

La nostra opinione. Si tratterebbe di un gran colpo di mercato, questo è certo, ma per far dimenticare Messi ai tifosi servirebbe ben altro. La situazione del Barcellona, in cui tutto è iniziato a crollare dopo il devastante 2-8 contro il Bayern in Champions League, rimane complicatissima.

