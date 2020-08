McKennie è in Italia: visite mediche e poi firme per la Juve

Una trattativa lampo quella che porterà lo statunitense McKennie a vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista classe ’98 ha già salutato il ritiro austriaco dello Schalke ed è già atterrato a Torino, dove domani svolgerà le visite mediche per poi apporre la propria firma sul contratto. Prestito oneroso a 3,5 con il diritto di riscatto fissato, poi, a 18 milioni. In caso di raggiungimento del 60% delle presenze nella prossima stagione, il diritto verrà convertito in obbligo, e alla cifra prevista andranno ad aggiungersi altri 7 milioni.

La nostra opinione: in casa Juventus continua la strada del ringiovanimento, con McKennie che dovrà farsi trovare pronto per le numerose staffette all'orizzonte con Arthur nel ruolo di mediano davanti alla difesa. E in tal senso, chi meglio del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo potrebbe dare al classe ’98 gli insegnamenti giusti per affermarsi una volta per tutte nell'intero panorama europeo?

Centrocampista cercasi: Milan su Tonali e Bakayoko

L’obiettivo del Milan di Stefano Pioli è chiaro: rifarsi il look a centrocampo puntando su acquisti di qualità e quantità. I rossoneri nelle ultime ore sono tornati all'assalto del gioiellino del Brescia Sandro Tonali, provando ad intavolare una trattativa che comunque sembra delinearsi come estremamente difficile vista la fitta concorrenza. Continuano, intanto, i contatti col Chelsea per cercare di sbloccare la trattativa relativa a Bakayoko, un ulteriore innesto a centrocampo che non andrebbe comunque a sostituire il possibile arrivo di Tonali.

La nostra opinione: il restyling rossonero a centrocampo, dopo la stagione ormai terminata, sembra necessario. Serve puntellare un reparto comunque apparso in crescita nella seconda parte della stagione, ma che necessita ancora di una stella pronta ad illuminare il gioco al fianco di Bennacer. Pioli ha fatto sapere di volere almeno quattro titolari per il centrocampo, e allora, è arrivato il momento di portare le trattative avviate fin qui ad una fase avanzata.

Il Benevento punta Cornelius per l'attacco

Non basta l'arrivo di Remy per rinforzare il reparto offensivo del Benevento di Pippo Inzaghi in vista del ritorno in Serie A: l'obiettivo, adesso, sarebbe Cornelius, miglior marcatore del Parma nella scorsa stagione con ben 10 reti messe a segno, su cui le streghe sembrano aver messo concretamente gli occhi addosso.

La nostra opinione: il ritorno dall'infortunio di Roberto Inglese in casa Parma lascerebbe sicuramente meno spazio all'attaccante danese. Ciò non toglie che, lasciandolo partire, i crociati dovrebbero comunque rimpiazzarlo con un vice Inglese all'altezza, visto che l'azzurro ha più volte dovuto far fronte a ricadute legate agli infortuni. Per il Benevento, l’acquisto di Cornelius sarebbe sicuramente un colpo da 90, capace di garantire gol e prestazioni di sostanza volte a trascinare i Sanniti verso il mantenimento della categoria.

Juventus scatenata: assalto a Aouar

Non basta McKennie a soddisfare la fame di talenti della Juventus. Secondo quanto riferito da Luca Momblano, giornalista vicino ai bianconeri, mancherebbe solo l'ufficialità per il passaggio del giovane Houssem Aouar dal Lione alla Juventus. La richiesta del club francese per il centrocampista classe ’98 era di 50 milioni, cifra che Paratici sarebbe pronto ad investire solamente dopo essersi liberato degli esuberi come Khedira e Higuain. Intanto, il Presidente del Lione Aulas smentisce tutto: "Nessun contatto con la Juventus".

La nostra opinione: negli ultimi anni, la Juventus ci ha abituato ad assicurarsi uno dei propri carnefici dell’edizione della Champions League lasciata alle spalle. Dopo Ronaldo e De Ligt, infatti, questa volta sarebbe il turno di Aouar, uno dei più positivi del Lione visto nella doppia sfida contro i bianconeri. Certo, la richiesta dei francesi al momento caratterizza un vero e proprio tabù, almeno finchè le cessioni dei vari esuberi non avranno garantito una discreta cassa da poter investire.

Llorente verso il ritorno in patria, lo vuole la Real Sociedad

Una pista che può essere considerata strettamente connessa con quella relativa all'interesse del Benevento per Cornelius. Le streghe, infatti, provano da mesi ad intavolare la trattativa giusta per strappare al Napoli l'attaccante spagnolo. Nulla da fare fin qui, con l'offerta più concreta che, al momento, sembra essere quella della Real Sociedad. I baschi avrebbero già avviato i contatti con il club partenopeo e con l'entourage dello stesso giocatore, con la piena volontà di riportare in patria il Re Leone Fernando Llorente.

La nostra opinione: sfoltire l'attacco è una delle priorità del Napoli di Gattuso e, in tal senso, Llorente sembrerebbe uno degli indiziati numero uno per salutare gli azzurri in questa sessione di trasferimenti. Tornare a respirare l'aria di casa, per l'attaccante spagnolo, potrebbe caratterizzare lo stimolo giusto per salutare Napoli, anche se su di lui rimangono vigili Genoa, Villarreal e Schalke 04.

