L'Atalanta saluta Timothy Castagne, ceduto al Leicester dopo tre proficue stagioni con la maglia nerazzurra. C'è l'annuncio ufficiale delle Foxes che, senza rivelare la cifra, hanno reso noto la firma del terzino belga su un contratto fino al 2025: Castagne lascia il club bergamasco per volare in Premier League a titolo definitivo dopo tre stagioni e 96 gare, condite da 8 reti e 10 assist, grazie a cui ha conquistato anche la chiamata della sua Nazionale.

Khouma Babacar si trasferisce in Turchia, all'Alanyaspor come annunciato anche dal club neroverde. Il Sassuolo ha ceduto il calciatore in prestito biennale con diritto di riscatto. Il senegalese, che lascia l'Italia dopo aver vestito anche le maglie di Modena, Padova e Fiorentina con un totale di 61 reti.

Da Genova a Bergamo, via Torino. Cristian Romero è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta: accordo totale con la Juventus, club che ne detiene il cartellino (ma in cui non ha mai giocato), le due società stanno ultimando lo scambio di documenti necessario per formalizzare l'operazione. Romero si trasferirà alla Dea con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto: è inoltre previsto un obbligo determinato dal numero di presenze e dagli obiettivi europei eventualmente centrati dall'Atalanta. Una procedura che ha portato la Juventus a prolungare di un altro anno il contratto dell'argentino classe '98, dunque fino al 2025. In tutto, il costo complessivo dell'operazione sarà tra i 23 e i 25 milioni di euro.