Ufficiale: James Rodriguez all'Everton

La notizia era nell'aria da tempo e, ora, trova l'ufficialità: il trequartista colombiano James Rodriguez passa all'Everton, in cui ritrova per la terza volta mister Carlo Ancelotti dopo le esperienze al Real Madrid e al Bayern Monaco. Arriva dai Blancos per 25 milioni. Contratto di due anni con opzione per il terzo.

La nostra opinione: l'asso colombiano si è ridotto l'ingaggio per poter giocare nuovamente agli ordini del suo mentore calcistico. Dopo le esperienze in Portogallo, nella Liga e in "Bundes", sarà davvero interessante vedere come riuscirà ad esprimersi in Premier League. In cui dovrà necessariamente affilare i coltelli e correre a pieni polmoni per tenere il ritmo.

Atalanta e il sostituto di Castagne: obiettivo Zappacosta

L'Atalanta sta cercando il sostituto sull'out di destra per sostituire Timothy Castagne, preso dal Leicester City. Il nome nuovo, secondo Sky Sport , porterebbe a un ritorno di Davide Zappacosta, che ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2014-2015 e tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma. La trattativa sarebbe a buon punto.

La nostra opinione: giocatore che conosce alla perfezione l'ambiente atalantino e che, dopo il difficoltoso recupero ormai completato dal lungo infortunio, ha bisogno anch'egli della Dea per tornare ad altissimi livelli. L'idea e giunta dopo il fallimento della trattativa con la Roma per Rick Karsdorp.

Torino: Ola Aina verso il Fulham

Strette finali, in casa Torino, per la trattativa che dovrebbe portare l'ex Chelsea al Fulham, neopromosso in Premier League: prestito oneroso di 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12,5 e 10% al club granata sull'eventuale rivendita del giocatore da parte dei Cottagers.

La nostra opinione: due stagioni a buoni livelli in granata. Velocità e sgroppate sulla fascia sono state il suo forte e l'impatto con la Serie A è stato più che mai positivo. Per il suo stile di gioco (e anche per il fatto che non rientra nei piani di Marci Giampaolo), la Premier resta il teatro in cui può esprimere le caratteristiche migliori.

Quaresma torna in patria, al Vitoria Guimarães

Dopo 5 anni in Turchia e lo svincolo dal Kasimpasa, il "Trivela" Ricardo Quaresma torna in patria e precisamente al Vitoria Guimarães, allenato dall'ex juventino Tiago. L'ingaggio è stato presentato in pompa magna sui canali social del club lusitana, che vedono l'ex Inter arrivare "da re" in sella a un cavallo.

La nostra opinione: ultimi scampoli di carriera per un idolo del calcio portoghese. Giusto viverli in patria, in una formazione dalle rinnovate ambizioni europee.

PSG: aria di rinnovo per Choupo-Moting

L'attaccante tedesco di origini camerunensi Eric Maxim Choupo-Moting si avvia verso il rinnovo di contratto col PSG, scaduto al termine della stagione. o riferisce Intersport.fr. Il giocatore, per quanto seconda linea nell'organico di Tuchel, è stato uno degli elementi migliori alla final eight di Lisbona in Champions League oltreché l'autore del gol del definitivo 2-1 contro l'Atalanta.

La nostra opinione: ovviamente continuerà ad essere considerato una seconda linea. Proprio per questo motivo, il rinnovo di contratto è un opzione che accontenterà entrambe le parti in causa.

