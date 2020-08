Dopo l'esonero di Fabio Liverani arrivato ad inizio settimana, il Lecce ha già trovato il tecnico per la prossima stagione in Serie B. È arriva infatti la firma di Eugenio Corini che si è legato ai salentini per i prossimi tre anni.

Dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Liverani, che è già in contatto con il Parma, per sostituire Roberto D'Aversa, il Lecce ha trovato il nuovo tecnico per la prossima stagione.

Calciomercato Parma, che ribaltone: D'Aversa non sarà più l'allenatore, in arrivo Liverani IERI A 17:50

Si tratta di Eugenio Corini che aveva cominciato la stagione con il Brescia prima di essere esonerato dopo 10 giornate. Poi il ritorno dopo l'esonero di Fabio Grosso e un nuovo licenziamento qualche partita più tardi. Ora la firma con il Lecce con cui si lega per i prossimi tre anni.

Play Icon WATCH Conte verso l'addio: "Annata indimenticabile, ma devo valutare: c'è anche una vita privata" 00:01:57

Calciomercato Parma, che ribaltone: D'Aversa non sarà più l'allenatore, in arrivo Liverani IERI A 17:50