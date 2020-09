Non comunicati i termini dell'accordo a titolo definitivo tra Liverpool e Bayern. Come emerso nelle scorse ore, però, i bavaresi incasseranno 22 milioni di euro circa di parte fissa, che potranno diventare 30 includendo i bonus. In sostanza, la cifra complessiva di cui si vociferava sin dall'inizio. Obiettivo raggiunto per Thiago, che nonostante il trionfo in Champions League non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria. Il suo arrivo a Liverpool aumenterà notevolmente la concorrenza in mezzo al campo, fermo restando che, prima della conclusione della finestra di mercato, Wijnaldum potrebbe ancora lasciare i Reds per approdare al Barcellona.