Calciomercato, lo United piomba su Perisic: la giornata in 1 minuto

Il Torino fa sul serio per Torreira. Lo svincolato Biglia riparte dalla Turchia. Tentativo del Manchester United per Perisic. Il ds del Cagliari: "Stiamo facendo di tutto per Godin".

