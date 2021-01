Maicon torna in Italia! Nel novembre scorso il terzino brasiliano, con un passato nell'Inter e nella Roma, aveva trovato l'accordo con il Sona, squadra della provincia di Verona, inserita nel girone B della Lega Nazionale dilettanti. Non vedendolo arrivare, però, ai tifosi del Sona non pareva vero questo tipo di operazione di mercato... Ecco che Ferrarese, ds del club, ha appena annunciato l'arrivo in settimana del giocatore che farà parte della squadra di Marco Tommasoni fino al termine del campionato.