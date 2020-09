"Ci riproveremo e ce la faremo", ringhiava Pep Guardiola dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. E il Manchester City ha ben chiaro il modo per riprovarci, dopo una stagione piena di delusioni: spendendo, spendendo e ancora spendendo. Soprattutto per irrobustire ulteriormente la difesa, storico tallone d'Achille, dopo aver già preso l'olandese Aké. E il nome nuovo, in questo senso, è quello di José Maria Gimenez, per il quale i blues sembrano disposti a svenarsi.

89 milioni di euro più altri 5 di bonus, per un totale di 94 milioni: tanto, secondo quanto ha appreso il quotidiano spagnolo 'AS', ha offerto il City all'Atletico Madrid per assicurarsi il centrale uruguaiano. Una cifra enorme, che - comprendendo anche la parte variabile - farebbe di Gimenez il difensore pìù costoso di tutti i tempi. Più di Maguire, che un anno fa fu pagato quasi 93 milioni dal Manchester United, e più della coppia olandese van Dijk-de Ligt. La risposta dell'Atletico? Negativa. Perché i Colchoneros si aggrappano alla clausola rescissoria di 120 milioni di euro presente nel contratto del proprio giocatore, senza accettare di venire incontro al City. Il quale, dal canto suo, si prepara a un nuovo assalto prima della conclusione del mercato.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Koulibaly e Milik sul mercato, tutto dipende dalle offerte" 02/09/2020 A 20:38

Kalidou Koulibaly Credit Foto Getty Images

E Koulibaly?

La maxi offerta del Manchester City per Gimenez rischia di porre un ulteriore freno alle discussioni con il Napoli per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese e il compagno di squadra Arek Milik sono ufficialmente sul mercato, come confermato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha però rivelato anche che "il City non vuole trattare con noi a causa della vicenda Jorginho, quindi come può alimentarsi una negoziazione seria?".

Insomma, tutto bloccato. E ciò nonostante Koulibaly e il Manchester City abbiano già raggiunto un accordo sull'ingaggio che il giocatore percepirebbe in Inghilterra. Anche il Paris Saint-Germain è segnalato in corsa, ma in maniera meno concreta. Anche perché nelle mire dei francesi, a caccia di un profilo di spessore per far dimenticare Thiago Silva, è finito anche l'interista Milan Skriniar. Koulibaly, al momento, è dunque a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. E, a meno di una settimana dall'inizio del nuovo campionato, si prepara a sfidare il Parma al debutto. Ma sempre con un orecchio teso a ciò che accade a Manchester.

Guardiola cita i Queen dopo la disfatta: "The Show Must Go On"

Calciomercato Napoli: De Laurentiis show tra caso Koulibaly, attacco a Ceferin e... Avvoltoi! 25/08/2020 A 13:57