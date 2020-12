"Mi piacerebbe vivere la Premier League. È un campionato che è diventato nel tempo più elaborato e tattico. In Italia ho passato 4 anni al Milan e 5 alla Juventus: mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra". In un'intervista al Times Massimiliano Allegri ammette la voglia di tornare a lavorare ad alti livelli. Il tecnico livornese al momento è senza una squadra e il suo nome viene accostato da tempo a diversi top club europei come il Paris Saint Germain, l'Arsenal o il Manchester United solo per fare qualche nome: "Secondo me il calcio inglese sta migliorando perché ci sono molti allenatori stranieri - il pensiero di Allegri -. L'Inghilterra ora è più sofisticata e più tattica, ma continua a rispettare la tradizione del suo calcio. C'è un buon equilibrio".