Le Parisien lancia la bomba, come riporta calciomercato.com: Kylian Mbappé potrebbe essere già alla sua ultima stagione col Paris Saint-Germain: per il quotidiano della capitale francese si parla di tante destinazioni possibili e oltre al solito Real Madrid ci sarebbero anche il Liverpool, il Chelsea, ma soprattutto la Juventus.

Per il Corriere dello Sport uno dei nodi per il futuro della Fiorentina sarà il rinnovo di Nikola Milenkovic, anche se al momento la strada sembra tutta in salita. Il contratto scadrà a giugno del 2022 e il ds Pradé ha già messo le mani avanti annunciando che non sarà facile trovare un accordo.