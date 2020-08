La bomba sganciata da TyC Sports ha trovato immediati riscontri: Lionel Messi lascerà il Barcellona, potendo usufruire della clausola del proprio contratto che prevede la rescissione al termine della stagione. E allora, dove giocherà la Pulce nella prossima stagione? Inter, City e PSG sognano.

Sedici stagioni dopo, 731 partite e 643 reti dopo, 34 trofei dopo, Lionel Messi è deciso a lasciare il Barcellona. La Pulce lo avrebbe comunicato via Fax, nel modo più freddo e distaccato possibile, come a testimoniare che il suo legame apparentemente inscindibile con il Barcellona abbia ormai raggiunto il capolinea. Non è bastata la scelta di Koeman come nuova guida tecnica, non è servita la lunga chiacchierata con il nuovo allenatore che il fenomeno argentino ha voluto tenere interrompendo le proprie ferie. La decisione covata, forse, dalla disfatta del Barcellona contro il Bayern, è esplosa in maniera irreversibile, adesso il futuro di Leo Messi è tutto da scrivere.

Calciomercato Bomba dall'Argentina: Lionel Messi ha comunicato il suo addio al Barcellona DA 16 ORE

Quattro le ipotesi che tengono banco, le uniche che, al momento, sia in termini di possibilità economiche che di appeal sembrano poter sognare l'approdo di Messi. Chi guarda con particolare attenzione è l’Inter del rinnovato Antonio Conte, pronta a fare sul serio per piazzare il colpo più clamoroso della storia dei nerazzurri, così come, in Inghilterra e Francia, Manchester City e PSG rimangono alla finestra in attesa di sferrare l'assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni dell'argentino. Sullo sfondo, ma comunque da non sottovalutare, l'ipotesi MLS, con un'altra Inter, quella di Miami guidata da David Beckham, che sembra avere tutte le carte in regola per partecipare allacorsa all'oro di Rosario. L'ultima spiaggia per il Barcellona, invece, sarebbe provare a convincere Messi a fare marcia indietro garantendogli le dimissioni dell'attuale presidente blaugrana Bartomeu.

L'Inter sogna, e Lautaro può essere la chiave…

Quello che fino a qualche settimana fa poteva apparire come autentico fantamercato, adesso sembra delinearsi in maniera sempre più concreta. Antonio Conte sogna Leo Messi, il colpo da novanta che il presidente nerazzurro Zhang sarebbe pronto a mettere a segno per lanciare una volta per tutte l'assalto allo Scudetto e alle migliori squadre d'Europa. L’interesse dell’Inter è ormai dichiarato, ma per assicurarsi l'ormai ex numero 10 del Barcellona, sarebbe necessaria una cifra che si aggira intorno ai 260 milioni, qualcosa di mai visto in casa Inter e, più in generale, nell'intera Serie A. La chiave di volta, allora, potrebbe essere il cartellino di Lautaro Martinez, attaccante che proprio Messi avrebbe voluto al Barcellona e su cui il club blaugrana non ha intenzione di allentare la presa nonostante la partenza del proprio capitano.

L'approdo di Messi all'Inter vorrebbe dire ritrovare lo storico rivale di sempre Cristiano Ronaldo, potendo tornare, tre anni dopo, uno contro l'altro nel derby d’Italia, se vogliamo il Clàsicodella nostra Serie A. Sullo sfondo, ad incoraggiare ulteriormente i tifosi nerazzurri, rimane il ‘mistero’ della casa acquistata dal padre dell'argentino nel capoluogo lombardo proprio qualche settimana fa…che possa essere un ulteriore indizio di mercato?

Guardiola e Aguero chiamano Messi in Inghilterra

Non è certo una sorpresa il forte legame che unisce Leo Messi al tecnico del Manchester City Pep Guardiola, l'anima dei citizens nonché uno degli allenatori più influenti in termini di mercato in entrata. Scegliere Guardiola vuol dire essere allenato da uno dei tecnici più tatticamente preparati al mondo, e in questi termini Messi ne sa sicuramente qualcosa. Sotto la sua guida, la Pulce e il Barcellona hanno messo in bacheca, tra gli altri, due campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna e due Champions League, un palmares che, adesso, i due di nuovo insieme potrebbero replicare anche in casa Manchester City, in una Premier League che già scalpita per il possibile arrivo dell’argentino. Dall'inghilterra sono sicuri, mancherebbe solamente il sì definitivo del giocatore, una decisione che potrebbe essere agevolata anche dall'intervento di Aguero, storico amico di Messi tanto da portarlo a scegliere la Pulce come padrino di battesimo del proprio figlio Benjamin.

E dalla Francia…Neymar spinge per il PSG

Non solo Aguero nella lista di amici e colleghi illustri di Leo Messi. Dalla Francia, un ruolo da protagonista per il futuro dell'argentino potrebbe giocarlo Neymar, attaccante del PSG ed ex compagno al Barcellona proprio di Messi. I due si conoscono molto bene, tanto che il mancato ritorno del brasiliano al Barcellona, voluto da Messi ma bloccato dal Presidente blaugrana Bartomeu nella scorsa estate, fu tra i primi segnali di rottura tra la stella argentina ed il club.

La disponibilità economica certo non manca al club del Presidente Al-Khelaifi, che dopo gli acquisti record di Neymar prima e Mbappè poi, potrebbe scrivere un ulteriore capitolo di storia aggiudicandosi anche il cartellino di Leo Messi, monopolizzando, tra l'altro, la top 3 degli acquisti più costosi della storia del calcio. Il tridente Neymar- Mbappè-Messi, però, potrebbe affermarsi come uno dei più forti di sempre nel panorama mondiale.

Messi e Neymar Credit Foto Getty Images

Ultima spiaggia Barcellona: le dimissioni di Bartomeu

Dal canto suo, il Barcellona non ci sta a perdere la propria stella, l’uomo che con addosso i colori blaugrana ha scritto capitoli della storia del calcio. L'unica soluzione per provare a tenersi stretto Leo Messi è una: chiedere le dimissioni dell'attuale presidente Bartomeu, riconosciuto come uno dei maggiori motivi del crack tra la Pulce ed il club, indire nuove elezioni anticipate per la direzione della squadra catalana e poter sperare che, dunque, con Bartomeu fuori dal Barcellona Messi possa rivedere la sua decisione di lasciare il club. Che quella di Messi, insomma, sia una pura mossa politica?

.

Serie A Moratti: "Conte non si discute. Messi? Suning ci proverà" IERI A 12:57