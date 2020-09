Messi non arretra di un centimetro e anzi passa allo scontro totale con la Liga e, indirettamente, con il Barcellona. Chi attendeva un comunicato della Pulce con annuncio della sua permanenza in Catalogna si è dovuto ricredere: Messi vuole lasciare i blaugrana, non si sente più contrattualmente vincolato al club e non è disposto a pagare la clausola rescissoria o costringere un club terzo a farlo. E' questa, in sintesi, la risposta del fuoriclasse argentino al comunicato della Liga pubblicato il 30 agosto che, al contrario, sosteneva che chiunque vorrà mettere le mani sul gioiello argentino dovrà pagare la somma stabilita alle casse di Bartomeu.