La data della scadenza era fissata al 31 maggio 2020. La pandemia di Coronavirus, però, ha fatto slittare diverse scadenze di contratto al 31 agosto: resta, dunque, l'incognita sull'eventuale prolungamento dell'accordo

Mentre Bartomeu cerca di ricomporre i cocci del Barcellona, caduto rovinosamente ai quarti di finale contro il Bayern Monaco, tra "l'ampia ristrutturazione della rosa" e l'imminente ufficialità di Ronald Koeman, il suo gioiello più prezioso, Lionel Messi, affronta il momento più difficile della sua carriera. Rimanere nella squadra che l'ha reso il miglior calciatore del pianeta o abbandonare la nave, sposando un progetto calcistico che gli possa far vincere la Champions League nel breve termine? Il dilemma dell'argentino è dei più sofferti: a 33 anni non può permettersi di sbagliare.

Leave. Le mancate dimissioni del numero 1 blaugrana, il rinvio delle elezioni al prossimo marzo e, soprattutto, la riconferma di Eric Abidal come responsabile del mercato dei catalani sono state scelte che hanno profondamente deluso la Pulce, come trapela dalle varie voci del suo entourage. Domenica sera il giornalista brasiliano Marcelo Bechler (lo stesso che aveva anticipato l’addio di Neymar) ha lanciato la bomba: Leo avrebbe già avvisato il presidente del suo desiderio di andar via. Il Barcellona si è affrettato a smentire. I giornali argentini a distanza di due giorni confermano le fonti di Bechler. Tra indiscrezioni e smentite quello che rimane è la grande incertezza del giocatore, sentimento mai provato al Camp Nou nei suoi 20 anni di Barça.

Liga Bomba dalla Spagna: "Messi ha comunicato al Barcellona di voler lasciare il club subito" IERI A 18:47

Remain. Chi lo vorrà dovrà mettere in preventivo un intervento choc sul mercato, per il contratto, e non solo. Leo guadagna 150 milioni lordi a stagione, 75 milioni netti all’anno. Un esborso monstre che pochissimi club si possono permettere, sempre che si arrivi alla risoluzione consensuale tra club e giocatore. I tabloid sognano ed effettivamente il City è una delle poche squadre che può perlomeno pensare di provare a prenderlo. Poi c’è il Psg, che però non ha battuto ciglio. E infine l’Inter, se si dovesse muovere l’impero Suning. Bartomeu, nell'ambito della fantomatica "ristrutturazione", potrebbe convincerlo con l'allestimento di uno squadrone, magari richiamando Neymar. Altrimenti rimane l'ultima carta, anche se improbabile: andarsene la prossima estate quando il suo contratto da oltre 400 milioni lordi per quattro stagioni si concluderà. Il tempo, intanto, stringe: la nuova stagione inizia tra meno di un mese.

Il nodo della clausola di 700 milioni

Un altro punto oscuro è la clausola rescissoria di Messi. Quello che è certo è che vale 700 milioni. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport una volta scaduta permetterebbe alla Pulce di andarsene gratis dopo tre anni di contratto. La data della scadenza era fissata al 31 maggio 2020. La pandemia di Coronavirus, però, ha fatto slittare diverse scadenze di contratto al 31 agosto: resta, dunque, l'incognita sull'eventuale prolungamento dell'accordo al 31 agosto. Solo Messi e il Barcellona, al momento, sanno la verità sul fondamentale dettaglio burocratico. E il fatto che non sia ancora trapelata, crea ancora più suspance nella telenovela di mercato più calda dell'estate.

Play Icon WATCH Conte: "Messi è fantacalcio, è una fesseria ma ci piace che mettete sempre noi in mezzo" 00:01:37

Champions League Pianeta Messi: il Lisbonazo, il silenzio e il mancato rinnovo. Perché l’Inter può davvero sperare? 15/08/2020 A 07:31