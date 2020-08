I quotidiani italiani ed esteri aprono con la notizia bomba del martedì: Messi ha comunicato ai blaugrana di voler lasciare il club. In attesa di capire l'evolversi di una situazione intricata, alcuni club stanno già sognando il sei volte Pallone d'Oro. Tra queste l'Inter, che dopo la conferma di Conte punta in alto.

Messi via dal Barcellona?

L'indiscrezione arrivata dall'Argentina nel pomeriggio di martedì fa tremare il mondo intero. Leo Messi dà l'addio al Barcellona, il club di una vita in cui ha vinto, tra le altre cose, 4 Champions League e 6 Palloni d'Oro. La guerra aperta con il presidente Bartomeu (in serata si è parlato di sue dimissioni, notizia da lui smentita) e la proroga della clausola che gli permetterebbe di liberarsi a costo zero sono gli ingredienti di una vicenda intricata, che potrebbe anche passare per vie legali. Ovviamente i quotidiani sportivi italiani ed esteri aprono con questa notizia e si interrogano sulle possibili destinazioni della Pulce se dovesse davvero lasciare Barcellona. Dove può andare?

Manchester City

Qualcuno dell'entourage dell'argentino, garantisce che sarebbero già iniziati dei contatti con la società inglese, ritenuta quella a lui più gradita. In arrivo per lui ci sarebbe un contratto faraonico e se davvero non dovesse liberarsi a costo zero l'offerta prevederebbe tanti soldi e la contropartita tecnica Eric Garcia, difensore spagnolo classe 2001. A Manchester, inoltre, ritroverebbe Guardiola (che lo ha allenato dal 2008 al 2012) e questo è un aspetto che può fare la differenza per l'eventuale scelta di una nuova squadra. Va detto che nonostante la riammissione alla Champions League dopo la sentenza del TAS, gli occhi dell'UEFA rimangono puntanti sul club inglese in tema di fair play finanziario.

PSG

Anche a Parigi si sogna in grande e anche a Parigi, si sa, i soldi non mancano. Il presidente Nasser Al-Khelaïfi continua a coltivare il sogno Champions League, un obiettivo che si è fatto davvero concreto con la finale raggiunta quest'anno, la prima nella storia del club. Anche in Francia, Messi verrebbe ricoperto d'oro e ritroverebbe l'amico Neymar, compagno nell'ultima Champions vinta dai blaugrana. Con Mbappe si formerebbe un tridente stellare, senza eguali in Europa.

Inter

Qualche tempo fa Marotta si è lasciato andare a un "Messi all'Inter è fantacalcio" e così ha chiosato anche Antonio Conte. Eppure...Il padre Jorge che compra casa a Milano a pochi passi dalla sede nerazzurra ha fatto volare i tifosi con la fantasia. La conferma di Antonio Conte porta a pensare che il presidente Zhang voglia regalare all'allenatore qualcosa di speciale in questa sessione di mercato, per provare a tornare a vincere un trofeo dopo oltre nove anni. E Lautaro Martinez, da tempo in orbita Barcellona, potrebbe essere un'ottima base di partenza per la trattativa. Fondamentale per l'Inter sarà l'uscita di Messi a costo zero. Operazione difficile, non c'è dubbio, ma c'è anche l'Inter nella corsa al fenomenale argentino se questi dovesse davvero andare via da Barcellona.

Ipotesi Argentina o MLS

Ma per Messi sono possibili anche altre due soluzioni, che darebbero una svolta diversa alla sua carriera. Un ritorno romantico al Newell's, il club in cui ha giocato da bambino prima di sbarcare in Europa e vincere tutto. O le sirene statunitensi, magari all'Inter Miami di David Beckham. Ma questa sembra essere davvero l'ipotesi meno probabile.

