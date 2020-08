Una semplice fotografia scattata all'esterno di un noto ristorante di Barcellona. Tanto è bastato ai tifosi del Manchester City per iniziare a sognare concretamente l'arrivo in maglia Citizens di Lionel Messi. Pep Guardiola, immortalato da El Chiringuito Tv, si trova nella città catalana, non è dato sapere se per una breve vacanza o - addirittura - per parlare direttamente con l'argentino e convincerlo a trasferirsi in Inghilterra alla sua corte. Barcellona diventa a questo punto la capitale calcistica del pianeta: nella città spagnola è atteso infatti anche il papà di Messi, Jorge, che nella giornata di venerdì - secondo quanto riportato da L'Equipe - ha respinto le avance del PSG ribadendo la volontà del figlio di andare a giocare al City.