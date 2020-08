Un contratto fino al 2025 che garantirebbe a Lionel Messi un ingaggio simile a quello che attualmente percepisce al Barcellona, per un esborso complessivo lordo di 750 milioni di euro. Sarebbe questa, secondo il quotidiano spagnolo Sport, l'offerta principesca che il Manchester City sarebbe pronto a presentare all'argentino, ormai in rotta in collisione con il Barça e pronto a cambiare aria.

Sport entra nei dettagli economici della presunta operazione. Il City sborserebbe ogni anno circa 100 milioni, circa la metà dei quali finirebbero nelle tasche di Messi. Alla somma di 500 milioni, inoltre, vanno aggiunti 250 milioni di extra. Un bonus (per usare un eufemismo) che verrebbe elargito a Messi all'inizio della stagione 2023-24 quando, nei progetti dell'Abu Dhabi United Group (la società di investimento che controlla il City) la Pulce dovrebbe trasferirsi in MLS e indossare la maglia del New York City (controllato dallo stesso gruppo). Che sia o meno uno scenario da Fantacalcio lo dirà il tempo, anche se è lo stesso Sport a mettere le mani avanti: l'operazione, complicata di per sé, lo diventa ancora di più se si pensa a tutti gli ostacoli legati al Fair Play finanziario. E il City è decisamente esperto in materia.