Messi-Barcellona, fumata bianca. O fumata nera, dipende dai punti di vista. La Pulce rimane in blaugrana controvoglia, infelice, bloccato da un contratto di ferro. Il Barça invece festeggia, perché vince il braccio di ferro burocratico e si tiene, ancora per un anno, il suo giocatore simbolo.

L'effetto domino non si realizza?

Calciomercato Havertz-Chelsea, è ufficiale: al Bayer Leverkusen 90 milioni di euro 15 ORE FA

In 24 ore o poco più è quindi cambiato tutto. Doveva essere il momento del ricambio totale, l'annata della rifondazione a Barcellona. E' difficile avere uno scenario esatto, ma la conferma di Leo per un altro anno in Catalunya rischia di far saltare un effetto domino che coinvolge anche le squadre italiane. Si perché in questi 10 giorni di telenovela argentina con protagonisti Messi e Bartomeu, in tanti sembravano avere le valigie pronte, alcuni epurati dal neo allenatore Koeman, altri invece vogliosi di cercare nuove sfide, perché senza l'argentino non valeva la pena restare. Ora Messi rimane e sicuramente cercherà di imporre le sue preferenze. Bisogna vedere quanta voglia avrà il club di accettarle, dato che è un giocatore scontento all'ultimo anno di contratto.

Vidal-Inter? Il matrimonio sembra comunque vicino

Vidal et Messi Credit Foto Getty Images

Dopo la scoppola contro il Bayern Monaco, il centrocampo blaugrana è stato criticato da ogni parte del mondo, assolutamente non all'altezza della situazione. Ciò ha portato Rakitic ad andare al Siviglia, mentre Vidal si è avvicinato tantissimo all'Inter e ad Antonio Conte. Il cileno è da sempre in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro e il giocatore è convinto a tornare in Serie A. Sembra che Arturo abbia già rinunciato all'ultimo anno di contratto con il Barça, liberandosi quindi a costo zero. La vicenda Messi può cambiare le cose? La trattativa sembra molto ben avviata e quindi tornare indietro è complicato, ma le parole proprio di Rakitic appena arrivato a Siviglia pongono grandi interrogativi:

"Vidal giocava perché era amico di Leo? Questo non lo so. Certe decisioni tecniche non volevo capirle, ma dovevo farlo per il gruppo. Io mi sono sempre messo a disposizione dell'allenatore... (Rakitic a Radio Marca, 04/09/2020)"

L'impressione è che l'affare Vidal-Inter si faccia e che le parole Rakitic siano frutto di un risentimento interiore per un'ultima stagione giocata col contagocce. Arturo ha ormai accettato la nuova avventura, voglioso di tornare con il suo condottiero Antonio Conte, con cui ha fatto molto bene negli anni alla Juve.

Gli altri nomi pronti all'addio

Samuel Umtiti rentre sur la pelouse avec un maillot floqué Dembélé Credit Foto Getty Images

Nonostante il reintegro di Messi, per diversi giocatori l'avventura in Spagna è ormai ai titoli di coda. Umtiti è ormai fuori squadra, addirittura sembra finta la sua positività al COVID pur di non essere al raduno del nuovo corso di Koeman. Stesso discorso per Rafinha, vicinissimo all'Everton di Ancelotti. Poi c'è Coutinho: il giocatore è tornato, il Bayern Monaco non ha intenzione di spendere oltre 100 milioni di euro per lui.

Antoine Griezmann (rechts) und Lionel Messi beim FC Barcelona Credit Foto Getty Images

Altro capitolo non facile è quello di Antoine Griezmann: per qualche giorno il francese è diventato l'uomo simbolo del nuovo Barcellona, ma col rientro della Pulce, da sempre non un fan del "petit diable", potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Lo spinoso caso Suarez

Luis Suárez spielt beim FC Barcelona offenbar keine Rolle mehr Credit Foto Getty Images

Non era così avanti la trattativa come per Vidal, ma il matrimonio tra Suarez e la Juventus non era così lontano dal diventare realtà. Si parlava di un accordo di massima tra tutte le parti, inoltre il centavanti era già concentrato a passare l'esame di lingua italiana per essere tesserato come comunitario. Con il ritorno di Messi però qui le cose possono cambiare. L'uruguagio è grandissimo amico della Pulce. Non è solo un rapporto onesto e leale tra due compagni di squadra e di reparto, c'è molto di più. Solo un esempio: in questi giorni l'argentino ha passato diversi momenti in compagnia di Luis, è andato anche a casa sua, hanno giocato a padel, sono stati tanto tempo assieme ed è l'unico con cui è accaduto.

Per cui si, il reintegro dell'argentino è un duro colpo per la Juventus. La speranza per Pirlo e compagni è che il Barcellona non decida di ascoltare la Pulce, rimanendo sulla sua idea di rifondare la squadra, sacrificando il Pistolero magari per Memphis Depay, prediletto di Koeman. Ma non è per nulla sicuro il suo addio alla squadra blaugrana. La pista Dzeko rimane calda.

Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como

Calciomercato Messi shock: "La gestione Bartomeu è un disastro, ma rimango al Barcellona" 17 ORE FA