"La sconfitta di Lisbona contro il Bayern è stata difficile. Non ero contento e volevo andarmene. Non mi è stato permesso in alcun modo e quindi rimango a Barcellona per non entrare in una battaglia legale. La gestione di Bartomeu è un disastro".

Calciomercato Atalanta, ufficiale l'acquisto di Aleksej Miranchuk UN' ORA FA

E alla fine Lionel Messi parlò. In esclusiva mondiale a Goal.com la Pulce ha comunicato la sua intenzione di rimanere al Barcellona, ma non senza togliersi più di un sassolino dalla scarpa. L'argentino fa nomi e cognomi e punta il dito contro il numero 1 blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ripercorrendo gli ultimi concitati giorni.

"Volevo andare via, è tutto l'anno che lo dico al presidente, non è da ora. Lui mi ha sempre detto che a fine anno avrei potuto scegliere e alla fine non ha mantenuto la parola. Ho dovuto mandare il burofax per rendere ufficiale la mia decisione. E ora mi ha detto che l'unico modo era pagare 700 milioni. Fare causa al club della mia vita era impensabile".

Nella lucida analisi della vicenda, Messi non si risparmia nemmeno nei particolari intimi e famigliari.

"Quando ho comunicato a mia moglie il mio desiderio di partire, è stato un dramma. Tutta la famiglia ha iniziato a piangere, i miei figli non volevano lasciare Barcellona. Stavo per andare via e mi sarebbe costato tanto. Volevo vivere i miei ultimi anni di calcio felicemente. Ultimamente non ho trovato felicità all'interno del club. Volevo andare in cerca di nuovi obiettivi".

TwitterIl tweet dell'Intervistahttps://twitter.com/rubenuria/status/1301920353346891778Embed

La Pulce continua nell'invettiva contro Bartomeu e la sua gestione.

Mi è costato molto decidere. Non c'entra il risultato del Bayern, dipende da tante cose. Ho sempre detto che volevo restare qui. Che volevo un progetto vincente e vincere titoli con il club per continuare a far crescere la leggenda del Barcellona a livello di trofei. E la verità è che da tempo che non c'è un progetto né nulla, loro si destreggiano e coprono i buchi mentre le cose vanno. Ho sempre pensato al benessere della mia famiglia e del club".

"Non avrei mai fatto causa" è il titolo dell'intervista rilasciata dal suo domicilio di Castelldefels. Le risposte dell'attaccante in alcuni passaggi diventano quasi uno sfogo.

"Al mio fianco ci sono stati quelli di sempre. Questo mi basta e mi rafforza. Alcune voci mi ha fatto male sentire cose dette dalla gente, dai giornalisti, persone che hanno messo in dubbio il mio barcelonismo dicendo cose che non credo di meritarmi. Mi è servito anche per vedere chi è chi. Il mondo del calcio è molto difficile e ci sono tante persone molto false. Quello che mi è successo mi è servito per riconoscere tante persone false di cui avevo un'altra considerazione. Mi ha fatto male quando è stato messo in dubbio il mio amore per questo club. Che io vada o che io resti, il mio amore per il Barcellona non cambierà mai".

Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como

Calciomercato Caso Messi, è guerra aperta. La Liga: "La clausola esiste ed è valida" 3 ORE FA