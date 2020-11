Secondo il Times, però, non saranno 10 anni sul campo con la maglia dei Citizens, anche perhé l’argentino ha 33 anni: si tratterà di fargli giocare qualche stagione in Premier League e poi di farlo andare in un club satellite tra quelli affiliati negli Stati Uniti (New York City Fc), in Australia (Melbourne City) o in Giappone (Yokohama Marinos).