Un altro ex rossonero rinfoltisce i ranghi del Karagumruk, attuale sesta forza del massimo campionato turco. Dopo aver preso Lucas Biglia e Fabio Borini, il Karagumruk è a un passo dal centrocampista centrale Andrea Bertolacci, ex Milan, Genoa, Sampdoria e Lecce.

Lo riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport. La squadra di Istanbul si è dunque tramutata in una sorta di succursale del Milan, con tre acquisti, tutti peraltro a parametro zero. La carriera di Bertolacci riparte dalla Turchia: come si destreggerà la colonia rossonera?