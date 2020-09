Biglia era arrivato ieri in Turchia per sigillare l'accordo con il Fatih Karagümrük, con cui ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno del 2022. Per l'ex rossonero e laziale si era palesata anche l'opportunità di raggiungere Marco Giampaolo al Torino , che ha però virato con decisione su Torreira. Biglia lascia così la Serie A dopo 7 anni: i primi 4 li ha trascorsi alla Lazio e gli ultimi 3 al Milan, dov'è arrivato nell'estate del 2017.

In attesa di Biglia, il Fatih Karagümrük ha iniziato con il piede giusto la Süper Lig turca: sabato si è imposto per 3-0 sul Malatyaspor al debutto in campionato. Viviano è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, mentre Zukanovic è partito titolare. E proprio il bosniaco, in mischia, ha realizzato il primo gol della nuova stagione rossonera.